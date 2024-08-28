賴政府執政滿百日，行政院今舉行「行動創新AI內閣執政101」記者會，對於執政團隊訴求團體戰，行政院長卓榮泰如何與賴清德總統分進合擊，卓榮泰今以「太極圖」比擬與賴的互動，他表示，「有時總統會多說一些、多指示一點，有的時候我會多做一點、多提醒一點」，就如該圖呈現圓滿的弧線。

卓榮泰說，颱風後，執政團隊地方勘災一周工作分為兩天做完，賴清德、他和副院長鄭麗君去不同的縣市，兩天把一周要做的事做完，這就是團隊精神和團隊運作，他不相信哪個人可以做好全部事情，或所有的事只有一人能做好，因此團隊是逐步往前走。

卓榮泰表示，他與總統有定期溝通時間和方式，隨時都有溝通的方法，今天就有定期會議，也會跟總統報告101政略做了什麼，而他也展示手錶的太極圖像，強調與總統的互動就如同「太極圖」，彼此都會多說一點、多提醒一點，讓社會看到行政團隊，指揮清楚分工明細，在彼此了解、共同負責的態度下工作。