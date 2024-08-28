彭博社引述知情人士報導，這波裁員包括一些工程師職位，以及包括Apple News在內的服務事業團隊。

目前尚不清楚蘋果的服務事業部門有多少員工。

為了因應優先項目的移轉，包括將重心轉向AI，蘋果一直在進行團隊重組。

據媒體先前報導，蘋果已經暫停新一代高階Vision頭顯的開發工作，而今年早些時候，蘋果已終止自行設計與開發智慧手錶顯示器的專案。