內政部國家公園署表示，本次底刺網作業爭議的地點，經澎湖縣政府初步認定在全年禁漁區與季節禁漁區交界地帶，如位於季節禁漁區，則因目前係開放期間(農曆3月至8月)，並未違法。（內政部內政部國家公園署海洋國家公園管理處提供／游念育台北傳真）

網傳澎湖南方四島國家公園區內，有違規底刺網漁業行為，誤解國家公園縱容放任。內政部國家公園署表示，本次底刺網作業爭議的地點，經澎湖縣政府初步認定在全年禁漁區與季節禁漁區交界地帶，如位於季節禁漁區，則因目前係開放期間（農曆3月至8月），並未違法。

內政部國家公園署海洋國家公園管理處指出，自明日起，會同警察隊加強巡查，也積極與澎湖縣政府合作，將不法情事回報漁政單位嚴處。

社群媒體所揭露底刺網作業，可能違反澎湖縣政府於102年2月依漁業法公告「東吉、西吉、東嶼坪、西嶼坪周邊海域禁漁區相關限制事宜」。然而該公告範圍分為完全禁漁區、底刺網全年禁漁區、底刺網季節禁漁區等三種區域。

海管處現場同仁全年積極執行海域巡查，113年統計至8月底已巡查184趟次，取締違法捕撈行為19船次（計67人）。對於本次社群媒體所示鋤頭嶼北側海域有底刺網作業狀況，海管處並未在第一時間接獲通報，而這二天現地巡查未發現殘留底刺網。

海管處呼籲，底刺網對於珊瑚礁生態的威脅極大，希望漁民朋友們配合禁漁區的規定，避免使用底刺網作業。澎湖南方四島國家公園範圍內，民眾如當場發現有違規之行為，請隨即撥打「06-999-1109」、「06-9991523」通報專線。

至於詳述違規狀況、地點（GPS）等相關資料，傳送至海管處信箱或致電內政部警政署保安警察第七總隊第七大隊南方四島小隊通報，經受理民眾報案後，將視案情及天候狀況，立即派無人機或公務船前往查明處理。