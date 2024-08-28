清大28日發文悼念前副校長林聖芬，也貼出他參加環校路跑，抵達終點線後開心慶祝的照片。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

中國時報前社長、總編輯林聖芬於27日晚間7時48分病逝，享壽75歲，消息引發文化界哀悼。林聖芬曾任清華大學副校長，校方28日表示，清華人最敬愛的林聖芬副校長於昨日病逝，享壽75歲，這個消息令我們感到無比悲痛。

清大指出，前副校長林聖芬是資深媒體人，投身新聞業近半世紀，曾擔任中國時報總編輯及社長、中時晚報社長及發行人、中國電視公司董事長，而後2015年到2022年到學校任職台聯大系統副校長，在科管院開設「媒體與社會行銷」等課程，並獲科管院榮譽講座，直到去年才從本校退休。

清大前校長賀陳弘表示，林副校長是1位和睦的長者，待人處事合乎古人「克己復禮」的原則，平時熱心公益，周遭的人對他有很高的評價，突然得知這項消息都相當不捨。

賀陳弘也說，林副校長在媒體界扮演舉足輕重的角色，人稱「聖老」，是一位具有歷史定位的媒體人，同時也是優秀的教育家，能邀請他來任教是清華的幸運。

科管院長林哲群表示，林副校長私下非常親切，積極協助科管院舉辦的孫運璿講座，牽線邀請到藝文界的重量級講者來演講，即使退休後也會到活動現場來幫忙，為清華學子引入豐富的人文素養。

清大指出，林副校長長年深受腸胃疾病所苦，但他一生熱愛運動，經常帶領朋友出行征服山岳，也曾數度參加本校環校路跑完賽，他這樣努力不懈的精神，值得所有清華人敬佩與學習。