花蓮縣警察局刑事警察大隊偵二隊日前接獲情資，指稱在花蓮市與吉安地區，有一名林姓男子經常出入夜店，不僅擁槍自重，而且有吸毒惡習，平日在外行事高調，常與他人口角糾紛，影響社會治安甚鉅。

案經刑警大隊成立專案小組，連日執行埋伏、跟監及蒐證，掌握林姓男子租屋處，見時機成熟蒐證完備後，於上（7）月中旬，持花蓮地院核發搜索票，前往執行搜索，當場查扣克拉克手槍1支、子彈6顆、K他命5包。

警方還在林男的賓士車上，查獲9把刀械，全案詢後，將林男依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例，移送花蓮地方檢察署偵辦，也將向上溯源，追查毒品及槍枝來源。

驚方在淋男的賓士車上查獲「九把刀」。（翻攝畫面）

花蓮縣警察局長王旭昌表示，警方強力貫徹掃黑、肅槍及打詐決心，持續追查槍枝來源，遏止不法槍枝、毒品流入本轄危害民眾，守護民眾生命財產安全。更呼籲民眾，若發現可疑人、事、物，請勇於向警方舉報，以達到警民共同打擊犯罪，淨化社會治安之效。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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