日本電影《不朽之櫻》改編自大藪春彥賞獲獎作家柚月裕子暢銷突破40萬冊的同名小說系列，由近來炙手可熱的新銳導演原廣利執導，以唯美的影像搭配實力派演員杉咲花、萩原利久、豐原功補、安田顯等人深刻的演技，交織成一部令人耳目一新的懸疑之作。

故事以一起女大生被神社長子跟蹤、騷擾，報案多次，卻因警方怠忽職守延遲受理而最終慘遭殺害的慘案揭開序幕，進而帶出牽扯其中的警界秘辛、邪教組織、媒體惡鬥等種種黑暗面。

童星出身，曾以電影《幸福湯屋》橫掃當屆電影獎最佳女配角獎項的杉咲花，此次飾演一名警局職員，受到正義感和內疚感的驅使，為幫因調查這起案件而命喪黃泉的記者好友找出真相疲於奔命。杉咲花表示，森口泉這個角色僅是警局職員，因此沒有調查權，她面對好友命案所能做的事情與一般大眾無異，然而這樣的她，卻為了一股正義感和對好友的使命感，不斷嘗試著自己到底還能多做點什麼，甚至不惜揭開警界黑暗面，這種勇氣令她感動。

對於此次改編電影，已有多部小說被改編成影視作品，包括《孤狼之血》、《絕對不可能 -偵探・上水流涼子的解析-》等系列的原著作者柚木月子表示，「這部作品要翻拍成電影相當不容易，因此我收到企劃後便很期待究竟會如何呈現！這雖然是一部懸疑刑偵劇，但我希望當中發生的恐怖、不合理事件能讓觀眾們感同身受，意識到這樣黑暗的事情其實離我們並不遙遠。」《不朽之櫻》將於9月27日在台上映。