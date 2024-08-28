Air Products是全球領先的工業氣體公司之一，業務遍佈約50個國家和地區。其子公司Air Products三福氣體服務台灣70多年，為各產業提供多元化的工業氣體解決方案，包括AI晶片製造、光學元件製作、以及其他AI (Artificial Intelligence)應用領域。隨著全球環保意識抬頭，Air Products三福氣體亦積極投入綠色永續發展，致力降低營運碳足跡。

台灣身為國際AI供應鏈樞紐，國際大廠紛紛宣示加碼投資台灣、設立運算中心及數據中心，並將目標設定為100％綠色能源以符合淨零碳排趨勢，大同智能長期耕耘綠電轉供，在此龐大商機下更具有優勢。

根據經濟部今年初統計，2023年綠電轉直供度數已達17億度，年增幅五成以上，估2025年後每年至少新增80億度綠電。大同智能在台灣目前持有1,484個太陽能電廠，建置規模達306MWp，儲能案場總建置量逾122 MWh，平均年發電量近4億度，從電廠設計建置、發電到案場管理、維運乃至售電，提供一站式整合服務，以此優勢，大同智能進一步發展客製化加值型服務，提供客戶穩定充足的綠電，且可因應客戶各種特殊需求，如夏季用電量高時協助彈性調度等，因此廣受用電大戶以及需因應供應鏈要求的大企業青睞。

經濟部能源署2023年12月宣布，開放再生能源光電第二、三型自用發電設備所發綠電可賣給綠電售電業，再轉售予企業用戶。大同集團握有數量眾多的第三型電廠，且子公司大同智能亦擁有售電業執照，成為此政策下最大受益者之一。