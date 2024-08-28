民進黨立委林岱樺於今（28）日出席在楠梓區國光高中舉辦的「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫」環境影響施工前公開說明會，她在會後表示，由於高市府積極招商有成，未來高雄將有更多產業新移民，她主張推動「好厝邊」計畫，讓新產業帶動在地經濟，成為民眾的好鄰居。

民進黨立委林岱樺（左）於28日出席在楠梓區國光高中舉辦的「原中油公司高雄煉油廠土地新建半導體廠計畫」環境影響施工前公開說明會。（林岱樺服務處提供／林瑞益高雄傳真）

林岱樺說，台積電的進駐是高雄重要的產業升級機會，高雄市必須在區域發展及教育配套全盤規畫，不論是社宅的興建、交通措施、移入人才的子女教育等，都應提供支持，迎接這波產業升級所帶來的人才流入。

里長們也在會中提出鄰近區域民眾權益相關訴求，包含民眾在乎的排水、水汙染防治，以及對廠區光照等問題提出建議。台積電也承諾，對於空汙及放流水排放限值會嚴加管理，並履行空汙抵換、溫室氣體減量、再生能源使用、植栽種植等相關環境保護對策。

林岱樺說明，站在區域發展的立場，她要求內政部加速社會住宅興建，特別是在楠梓清豐安居社宅、左營永清安居社宅與台積電高雄園區之間，妥善規畫接駁公車，讓南漂人才在高雄安心就業。居住與交通的正義是吸引並留住優秀人才的關鍵，政府責無旁貸必須提供完善的基礎設施支持。