「金鐘女配」謝瓊煖在大愛劇《你好，我是誰2》退休後出現失智症狀，不只記不得哥哥才剛到家裡作客，還會重複購買食材塞爆冰箱、結帳時也搞不清楚該拿多少錢出來；謝瓊煖的哥哥還以為她「卡到陰」，要去宮廟替她祭改，一連串揪心劇情，讓收視率一路過關斬將，最新的尼爾森收視率調查數據，27日播出第14集，不但收視率衝高到1.1，在所有80個節目收視排行，也快速竄升到第10名。

不知自己罹患失智症的謝瓊煖，把一切的失常當成笑話，跟老公謝其文話家常說：「我跟你講一件好好笑的事情」，把重複買食材當成「今日最好笑」分享。但知道老婆病情惡化，謝其文不忍說出真相，壓力大到喘部過氣，只能藉著玩夾娃娃機紓壓，讓觀眾體會到失智症家屬的辛酸。

謝瓊煖的老公隱瞞太太的病情，只能玩夾娃娃機紓壓。（大愛提供）

而飾演曹汶龍醫師的寇世勳，登山時遇到謝瓊煖，她滔滔不絕的跟登山客分享電視劇情，但她的老公謝其文憂心忡忡，和寇世勳傾訴謝瓊煖以前讀過的書跟小說，還能倒背如流，「可是奇怪了，剛剛才發生的事情就會忘記，有的時候，一件事情她會把中間截掉，頭尾接起來說。」寇世勳趕緊機會教育、鼓勵他，「失智症的人會忘掉短期的記憶，你這樣很好，常帶她出來跟人接觸，對於減緩她退化很有幫助的」。

《你好，我是誰2》劇情有每個不同的真實個案與家屬面對的困境，再透過曹汶龍醫師量身打造醫病醫心的藥方，分秒都扣人心弦。還有網友在寇世勳的臉書留言「我5歲的女兒跟著我一起看，每天都問我：『媽媽，為什麼我都會看到很感動想哭？』」