工具機大廠東台精機在手訂單回升至32億元，預期下半年營運會優於上半年，力拚轉虧為盈。為下半年爭取新訂單，28日舉辦今年第二次廠內展，主攻五軸加工機，吸引百餘位來自台灣北中南客戶參與。東台持續擴大半導體市場版圖，將參加9月4日登場的國際半導體展。

東台28日在高雄路科總部，舉辦今年第二次廠內展，百餘位客戶出席，以五軸加工技術為主軸，展出兩台五軸加工機，分別為HTT-500與GT-630F，HTT-500臥式五軸加工機為東台工程集約新解決方案，可滿足少量多樣的加工需求，有效提高客戶生產週期時間，水平加工高效排屑，還可進行空間精度量測與補償，現場實際切削展演受到客戶注目。其中GT-630F立式五軸加工中心機五軸同動加工，一次完成複雜工程，改善特殊合金的切削與排屑性，提高加工精度，簡化製程並縮短工時。

東台28日廠內展，也以五軸加工技術為主題，舉辦三場研討會，邀請領域專家探討五軸加工產業應用，並展出各式具備高效率、高精度的新銳多軸加工機種，實際切削展演吸睛，並集結十多家供應商夥伴合辦，致力為客戶打造完整產業生態系，全方位呈現東台集團解決方案。

東台集團董事長嚴瑞雄致詞指出，東台一直以作為客戶堅強後盾為目標，提供各式資源解決加工難題，透過廠內展能和客戶有更深度交流的機會，之後希望以一季一次的頻率針對不同主題舉辦。

東台指出，這次廠內展研討會講者，包含Open mind公司專員李瑞勝、正修科技大學教授李政男、亞太菁英協理張致瑋。正修科技大學和東台有十多年的產學合作關係，校內採用50台東台設備，學校設施已提升為企業道場，有效提升學生學習品質與就業能力。李政男以其多年經驗和在場賓客分享五軸加工實務。

東台集團旗下亞太菁英公司深耕五軸加工技術多年，亞太五軸加工設備已廣泛應用在航太與大型汽車模具產業，張致瑋於研討會，分享航太產業加工難題，與亞太完整的中大型航太結構與引擎件加工解決方案與產品線，獲得現場廣大迴響。

東台表示，東台下周三（9月4日）將參加Semicon Taiwan 2024半導體展，主打新品單軸晶圓減薄機，使用穩定且無耗材的液靜壓主軸驅動，使主軸穩定位移，解決磨損問題且平穩加工，可針對第三代半導體碳化矽晶圓與硬脆材質加工。