65歲男子27日獨自騎機車外出散心，28日傍晚被警消發現連人帶車墜橋，他趴臥大排水溝身亡。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投市65歲簡姓男子最近心情不佳，27日獨自騎機車外出，卻徹夜未歸，家屬28日上午焦急報警，警消調閱相關監視器，發現他騎機車騎往東閔路後失蹤，懷疑他發生意外，傍晚發現他連人帶機車騎進東閔路一處排水溝身亡，全案交由檢警偵辦。

家屬報案說，簡男最近心情很不好，27日獨自騎乘機車外出散心，不僅沒有回家吃晚餐，甚至整夜沒回家，懷疑他發生意外。

中興警分局獲報調閱相關監視器，發現簡男28日凌晨1時多騎機車行經南投市東閔路，疑似在東閔路內力橋一帶失去蹤影，懷疑簡男可能發生意外，鎖定內力橋一帶地毯式搜尋，下午4時許發現簡男和機車連人帶車掉落橋下，立即聯繫家屬並請消防分隊幫忙。

消防人員指出，他們獲報下切到內力橋下排水溝，發現簡男趴臥在排水溝已無呼吸心跳，明顯死亡，因此未送醫，協助將簡男遺體運上岸，全案由警方偵辦，家屬悲痛不已。

警方調查，簡男騎機車行經東閔路內力橋一帶，有一側監視器拍到簡男身影，當時並沒有其他車輛行經，因此初步排除是遭人追撞的交通事故，全案仍待進一步偵辦釐清。