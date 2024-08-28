南投縣草屯鎮立游泳池將月租降價至2350元總算出租了，16日才開幕，未料成人泳池水質出狀況，整池水綠油油，不敢開放，居民譏「釣蝦池」！業者心酸說，水井供水量小，成人池蓄滿要3天至5天，沒想到還沒蓄滿投藥，整池池水就變色了。鎮公所強調將找專業團隊解決。

草屯鎮立游泳池是縣內少數戶外游泳池，興建逾25年，921大地震後受損，地下水水質混濁，多次停業整修，直到2014年恢復營運，未料原得標廠商年初提前解約，重新招標卻乏人問津，鎮公所改善水質，並將月租金從9800元降為100元，7月以月租金2350元結標，業者16日才剛開幕，又傳出水質出狀況。

業者抱怨，近期午後常有雷陣雨，加上草屯鎮立游泳池是戶外游池，遇雨水質就受影響，得全面排水再重新蓄滿，加上地下水井積沙嚴重，供水量小，成人池蓄滿要3天至5天，沒想到還沒蓄滿投藥，整池池水就變色了，他們的臉都綠了，「原以為月租金便宜很划算，水質若不改善一定虧損」。

草屯鎮公所強調，泳池水質有時夾泥沙，委外前已完成水質淨化改善工程，有關業者反映水井積沙影響供水，將找專業團隊幫忙抓出問題點並解決。