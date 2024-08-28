美超微盤中暴跌23％報422美元創1月中來新低，今年來累漲幅度縮小至48％。

美超微表示將延後公布截至6月30日止的去年度財報，強調並非要更新年報內容，而是管理高層需要更多時間，去完全評估內部財報控管的計設和執行上的有效性。其8月稍早前已公布截至6月底最新季報。

儘管如此，美超微仍未評論興登堡報告。

興登堡27日報告指美超微是財務造假累犯，經過三個月調查後「發現明顯的會計問題、有證據顯示未揭露多筆關係人交易、未落實政府制裁與出口管制等規定、和客戶的諸多問題。」其表明持有放空美超微的部位。

報告指美超微在2020年8月，面對2014年到2017年間「大量會計違規」調查，以1,750萬美元跟美國證交會（SEC）和解，承諾未來不再發生違規行為，但美超微的會計作業並未改善，調查期間離職的多位資深高層在事後回鍋。

其引述前美超微銷售員說法，那些因調查而離職的人後來幾乎都回到公司上班，而他們幾乎都是該為違規行為負責的人。