台中市警豐原分局翁子派出所莊姓警員，涉嫌洩密給徵信業者，經檢、廉偵辦後，初步查出他疑受徵信業者請託，透過警用查電腦個資，將代查個資涉嫌洩漏給徵信業者，每筆代價3千元不等，共洩漏64筆個資，受賄19萬2千多元 ，他雖繳回受賄所得，恐因此被記二大過免職，高雄地檢署今（29）日偵結，依違背職務收賄罪嫌及洩密罪嫌起訴，2名徴信社林姓員工及協助的陳姓女子也一併被起訴。

檢方調查指出，30歲莊姓警員因購買二手車，認識經營二手車買賣的陳姓女子，經陳女牽線認識徴信社2名林姓女員工，該2名林姓女員工，為查徴信案對象的個資，透過陳姓女子協助找莊姓警員幫忙，談妥每筆代價3千元不等，所查資料的用途不明，莊姓警員利用自己或同事的警用電腦帳戶，進入警政知識聯網搜查當事人個資，再以通訊軟體傳訊息給2名林女及陳女，事後林、陳等人再將事成代價轉帳給莊員。

檢廉接獲檢舉後，查出其中有不明對價關係，陸續約談2名林姓女子、陳女，再到莊員任職的豐原警分局翁子派出所搜索查扣相關資料，將他帶回偵辦，因涉案情節重大，檢方將莊員、陳女及其中一名林姓徴信社員工聲請羈押獲准，台中市警察局也對莊員停職處分。

高雄地檢署偵查終結，依違背職務收賄罪嫌、洩漏國防以外秘密罪嫌、公務登載不實及違反個資法等罪嫌起訴，對徴信社的2名林姓女子、陳姓女子等人依行賄、違反個資法等罪嫌起訴，莊員因坦承犯行及繳回賄款，獲檢察官向法院聲請減刑。

★未經判決確定，應推定為無罪。