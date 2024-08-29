中興大學大一新生黃詩涵，在就讀惠文高中時曾榮獲2023世界中學運動會女子三級跳金牌佳績，受限家境，她打算放棄熱愛的體育，半工半讀完成大學學業，其故事經惠文高中師長PO文，3小時內獲得興大校友伉儷迴響，願資助80萬元獎助學金，配合惠文高中教練蔡欣憲無償指導，讓她持續金牌夢想、為國爭光。

中興大學、惠文高中29日聯合舉辦「興大校友捐助體育績優生獎助學金」活動，興大校友伉儷捐助80萬獎助學金，讓跳遠奇才黃詩涵可以安心就讀大學，不放棄熱愛的體育。（馮惠宜攝）

中興大學、惠文高中29日聯合舉辦「興大校友捐助體育績優生獎助學金」活動，主角黃詩涵就讀惠文高中時期曾榮獲16面國內外賽事跳遠及三級跳金牌，被教練蔡欣憲喻為『練武奇才』，即將進入中興大學財金系就讀的她，卻面臨家貧必須自籌學費，放棄跳遠，幸經惠文高中師長公開對外徵求企業協助，獲得圓滿解決，她也表示，「我還不想放棄！謝謝大家的信任與支持，讓我可以朝目標邁進。」

興大校長詹富智表示，校友總會理事長莊嘉郁與陸慧君賢伉儷第一時間就響應，陸慧君勉勵小學妹「老天爺要妳多成功，就會給妳多少挫折與磨練。」鼓勵黃詩涵，每一次的挫折，每一個挑戰，或是每一次不愉快的經驗，都會帶來相等或更大利益的種子，並祝福她一切順利，勇往直前！

興大校長詹富智也贈送興大田徑隊的隊服以及球鞋給大學新生黃詩涵。（馮惠宜攝）

除了熱愛體育，黃詩涵也對數學感興趣，選擇財金系，是希望學習實用的理財知識，未來有機會改善家中的經濟環境；她非常感謝教練、惠文高中師長、中興大學師長、校友總會莊理事長與陸學姐在她最需要的時候伸出援手，讓她可以無後顧之憂的專心衝刺，日後她會更努力訓練，明年先爭取世界大學運動會的資格，未來更希望有機會挑戰13.63公尺的全國紀錄。