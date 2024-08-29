中興大學大一新生黃詩涵，在就讀惠文高中時曾榮獲2023世界中學運動會女子三級跳金牌佳績，受限家境，她打算放棄熱愛的體育，半工半讀完成大學學業，其故事經惠文高中師長PO文，3小時內獲得興大校友伉儷迴響，願資助80萬元獎助學金，配合惠文高中教練蔡欣憲無償指導，讓她持續金牌夢想、為國爭光。
中興大學、惠文高中29日聯合舉辦「興大校友捐助體育績優生獎助學金」活動，主角黃詩涵就讀惠文高中時期曾榮獲16面國內外賽事跳遠及三級跳金牌，被教練蔡欣憲喻為『練武奇才』，即將進入中興大學財金系就讀的她，卻面臨家貧必須自籌學費，放棄跳遠，幸經惠文高中師長公開對外徵求企業協助，獲得圓滿解決，她也表示，「我還不想放棄！謝謝大家的信任與支持，讓我可以朝目標邁進。」
興大校長詹富智表示，校友總會理事長莊嘉郁與陸慧君賢伉儷第一時間就響應，陸慧君勉勵小學妹「老天爺要妳多成功，就會給妳多少挫折與磨練。」鼓勵黃詩涵，每一次的挫折，每一個挑戰，或是每一次不愉快的經驗，都會帶來相等或更大利益的種子，並祝福她一切順利，勇往直前！
除了熱愛體育，黃詩涵也對數學感興趣，選擇財金系，是希望學習實用的理財知識，未來有機會改善家中的經濟環境；她非常感謝教練、惠文高中師長、中興大學師長、校友總會莊理事長與陸學姐在她最需要的時候伸出援手，讓她可以無後顧之憂的專心衝刺，日後她會更努力訓練，明年先爭取世界大學運動會的資格，未來更希望有機會挑戰13.63公尺的全國紀錄。
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