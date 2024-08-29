劉姓男子去（2023）年6月，在李姓人妻的娘家被抓姦在床，劉男向李女的謝姓丈夫認錯，同意賠償30萬元和解，劉男找來弟弟當連帶保證人，結果劉男只賠2萬元就避不見面，謝姓男子不滿被騙，告上法院，法官判劉姓兄弟要連帶賠償未還的和解金。

判決指出，劉姓男子去年經由網路交友結識已婚的李姓女子，兩人發展為婚外情，去年6月10日晚上，李女帶劉男回台南娘家過夜，兩人同宿一房親熱之際，被李女丈夫謝男抓姦在床，劉男自知理虧，同意賠償謝男30萬元，雙方同意和解，劉男找來親弟弟當連帶保證人。

劉男在和解書中承諾「有和李女先生謝男達成和解，已30萬元分期處理。從民國112年7月24日起，每月10號還2萬元」。劉男在7月還了第一期2萬元後就未再還錢也避不見面，直到今年7月，連續11個月謝男沒收到錢，向法院提告請求履行協議。

高雄地院簡易庭審理時，劉男向法官表示，他最近經濟困難，無力繼續依約給付，希望能改以月付5000元方式；劉弟則未到庭。

法官審理後認為，根據雙方協議，劉男應每月賠償謝男2萬元，已累計11個月未還錢，謝男請求有理，判劉男應賠這筆錢，其弟身為連帶保證人，也須負連帶責任幫哥哥還錢。全案可上訴。