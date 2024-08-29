林宥嘉近來推出〈瑪莉晚安了〉MV，邀來作曲人、香港唱作人林家謙合唱。他2016年從社群私訊收到林家謙傳來demo，開啟2人合作緣分，當時聽到〈瑪莉晚安了〉鋼琴demo，令他感動落淚，直到多年後2人才有機會對唱，林家謙在錄音期間特地獨自飛來台北教他粵語正確發音。

林宥嘉開心表示：「有些歌迷說我這次的發音唱得很標準，真的要謝謝家謙。」林家謙這次除了寫歌還有合唱部分，坦言壓力滿大，同時誇讚林宥嘉很有粵語天分，「他很用心對待每一個字的發音，也很快掌握到唱粵語的口氣。」

林宥嘉（左）日前推出新歌MV，與香港音樂人林家謙合作對唱。（華研國際提供）

他們日前拍攝MV，分別展現獨自一人煩惱掙扎的模樣，林宥嘉說：「有時候我去想到未來的事情，就會覺得，哇，怎麼突然一直在想還沒發生的事情的不安，可能每個人多少都會有這種感覺，會覺得生活很沉重。」也提到其實這首歌曲完整歌名為〈瑪莉晚安了 林家謙分擔合唱曲〉，主要想表達分擔的重要與寶貴，希望可以藉由這首歌分擔聽歌者內心的重擔。