上千名加熱菸友及癌症病人今天（29日）集結前往凱道前陳情，盼加熱菸儘快上市，菸捐每年可挹注國庫百億元，應是推動「百億癌症新藥基金」的最優解。台灣癌症基金會今天發表聲明表示，該遊行並非他們主辦，也未獲悉有任何病友團體參與。台灣拒菸聯盟則表示憂心，若該訴求成真，推估將新增106萬年輕人吸食加熱菸，賴總統提出的「健康台灣」岌岌可危！

千餘名陳情者帶上鋼碗和鐵筷扮演乞丐，還在凱道上堆起2000個金磚，活動發起人、CLEAN AIR大聯盟彭華幹帶領民眾呼口號，並揮動象徵丐幫的打狗棒，上千人用鐵筷敲打著鋼碗發出巨響，希望政府不要捨近求遠，延宕擔誤癌藥基金救人的時機，還有癌症病患及家屬到場力挺，他們認為癌藥基金是一道充滿希望的光。

台灣癌症基金會長期推動癌症新藥基金，今天在臉書發表聲明，特別澄清「推動癌症新藥基金」大遊行並非由台灣癌症基金會主辦，也未獲悉有任何病友團體參與。

聲明中指出，任何政策調整都建議政府仍必須經過嚴謹、專業且透明的審查程序，確保不會因短期財政利益而損害長期公共健康；感謝各位長期關注癌症藥品基金的成立，我們堅信，政策訂定須以國民健康為根本出發，癌症新藥基金應廣泛探討多元的財源可能性，創造全民共贏。

對於遊行陳情者提出「年增200億元菸捐稅、獲得百億癌症新藥基金」的訴求，台灣拒菸聯盟表達憂心，若此訴求成真，推估將新增106萬年輕人吸食加熱菸，賴總統提出的「健康台灣」願景岌岌可危。

台灣拒菸聯盟指出，《菸害防制法》去年3月22日施行，直至今年4月才陸續有菸草公司送審資料全備齊，但菸商隨即大推「加熱菸速通過審查上市即可增加200億元菸捐稅」，再推「立獲百億癌症新藥基金」，依法菸捐稅並非加熱菸審查條件，廠商送審資料也不包括菸捐稅等資料，審查委員根本無法審查，這都是菸商為營利，施壓政府、犧牲年輕人健康，製造出的假議題。

台灣拒菸聯盟表示，特定團體為干擾衛福部進行的加熱菸上市審查，過去不斷遊說與宣傳「加熱菸是取代紙菸與用來戒菸」，台灣一旦開放加熱菸，菸捐稅應不增反減；菸商說只要開放加熱菸，會年增超過200億菸捐稅，這表示台灣將新增超過106萬的年輕人每天吸食一包加熱菸。

台灣拒菸聯盟指出，全球最大的跨國菸草公司在台灣每年的營業額約2000億元，現在特定團體打著假議題，再花錢請千人上凱道對政府施壓，懇請特定團體饒了下一代，不要為了龐大的利益傷害台灣的年輕人。

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