2022年「天下3」遊戲未經授權，推出活動贈送周杰倫最新數位專輯《最偉大的作品》以及演唱會門票，導致杰威爾音樂不滿提告，近日二審遭宣判敗訴，周杰倫所屬的杰威爾音樂也回應了。

杰威爾音樂公司當時針對「天下3」以「不正當競爭」為由提告，二審判決敗訴，也隨即發出聲明表示：「藝人的權益，公司一定是會全力維護的。對於這個判決，我們表示遺憾。」

周杰倫以《最偉大的作品》專輯榮登IFPI全球銷量榜冠軍。（杰威爾音樂提供）

整起事件源於2022年7月，周杰倫發行新專輯「最偉大的作品」，引爆全網關注，而「天下3」所屬的網路遊戲公司，自費在微博舉辦抽獎，獎品是贈送周杰倫新專輯及演唱會門票，但卻引起杰威爾音樂公司不滿，且採取法律措施，「天下3」隨即刪除抽獎活動，同步澄清該活動與周杰倫、杰威爾方面無關。

隔年4月17日，杰威爾向「天下3」等3家公司以「不正當競爭」為由提告，並求償人民幣205萬元，但法院認為所提事證未構成不正當競爭，杰威爾也因此在一審及二審都遭遇敗訴，並表示相當遺憾審判結果。