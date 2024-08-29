卓榮泰指出，總統賴清德上任後，特別指示「五打七安」為政府重要政策，其中七安中的「食安」更是與民生最為攸關的一項施政重點。

卓榮泰說明，五環2.0食安相關措施在此基礎上，檢視過去執行經驗，納入新思維，持續精進完善食安管理，同時也設定未來四年的工作目標，由中央跨部會、地方跨局處共同協力合作，請食安辦督導相關部會推動落實五環2.0政策，並定期檢討、滾動修正，也將各食安委員所提建議納入重要參考。

卓榮泰表示，鑑於日前發生進口辣椒原料檢出蘇丹紅事件，政府應加強稽查強度，並檢討及建立食品業者對問題產品之清查、通報、回收程序，強力要求食品業者負起自主管理的責任。未來，衛生機關在監督問題產品時，能在最短的時間內下架，展現公權力的效率，保障民眾安全，請衛福部依規劃據以辦理。

卓榮泰強調，民間參與也是落實食安政策不可或缺的一環，需借重各位專家、學者、民間及消費團體的力量，督促食品業者自主管理，並加強對各界的風險溝通及政策宣導，共同打造可信賴的食品安全飲食環境。