國家公園署提供

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內政部號召之下，由國家公園署海洋國家公園管理處徵選資深潛水志工組成「東沙突棘隊」，第一批20位志工23日搭乘「維多利亞76號」前往東沙環礁外環礁西南側現場，執行7天的棘冠海星清除工作，共移除棘冠海星共計4097隻，並於今(29)日中午平安返回高雄港，成效卓著，任務圓滿達成。

此次行動負責領隊國家公園署海管處科長莊正賢表示，潛水志工們均懷抱高昂的鬥志及榮譽感執行任務，雖部分志工於作業時，不慎手指被棘冠海星毒棘所傷而腫脹；另也有志工因為長距離航程與水下工作勞累而有暈眩或輕微發燒，經由東沙管理站小艇載回東沙島上東光醫院診治，稍作休息後，翌日又趕回工作船，繼續投入清除作業。

莊正賢指出，志工們對於保護東沙的工作非常投入，昨天備離開東沙環礁之前，大夥達成共識把握最後的機會，利用上午返航前僅剩一點時間，再下水一趟清除棘冠海星，堅持工作到最後一刻，共同為保護東沙環礁生態做出最大的貢獻。

海管處長徐韶良表示，今日親自前往碼頭迎接「東沙突棘隊」夥伴歸來，對於志工朋友的熱血投入，特別致上最高敬意，並向志工逐一表達感謝。

徐韶良指出，搭乘潛水工作船前往東沙環礁海域執行棘冠海星清除作業，不論是在海上航行過程顛簸，或者是水下清除棘冠海星時，仍要抵抗強勁水流，維持中性浮力。過程一定非常辛苦，但看到夥伴們個個神采奕奕，知道大家身體雖然疲憊，但精神上是愉快的，心靈上是滿足的。

他說，這趟任務共移除4千多隻棘冠海星，平均每位夥伴移除200多隻，以大法螺吃一隻棘冠海星可撐2天來算，大家未來1年可以不必再進食。這對於化身大法螺的志工夥伴們而言，是最最豐美的精神糧食。

內政部表示，本次行動除了民間志工參與外，還要感謝海洋委員會海洋保育署慷慨出資及中研院生物多樣性中心熱心出力，各夥伴單位同仁也不畏艱苦，一齊出海投入任務。

海巡署在工作船往返高雄航行期間，全程注意船位動態及監護準備；東南沙分署東沙指揮部在工作船現場作業時，協助後勤補給與安全維護不遺餘力。內政部強調，本次行動展現民間強大能量與政府跨機關共同合作精神，為我國保護海洋保護區工作寫下歷史性的一頁。