不少孩子年紀雖小，卻常語出驚人。日本就有一名媽媽分享，女兒想要把草莓醬淋在白飯上吃，剛入嘴就直呼難吃，未料下一句話讓她傻眼，PO上推特後引起討論，超過百萬網友點閱，直呼「這孩子有前途」。

這名日本媽媽在推特上發文，表示女兒某天突然說，很想把草莓果醬淋在白飯上吃吃看，她想了一想，回女兒「隨妳高興」，沒想到女兒真的這麼做了，但吃了一口後實在太難吃，便放下湯匙。

未料女兒下一秒說「我不會因為這次失敗而放棄，還是要繼續嘗試各種不同的事物」，讓媽媽哭笑不得，直說女兒跳躍的邏輯讓她實在摸不著頭緒。

文章超過146萬人閱讀，5.6萬人按讚，網紅「魚漿夫婦」也翻譯分享到臉書粉專，網友紛紛留言：「這女孩有前途啊」、「根本成功創業家雛型」、「下次可以試試改成土司夾草莓醬+肉鬆」、「願意讓孩子這樣嘗試的家長更棒」、「這女孩不得了」、「是不是看電視劇學的XD」、「未來一片光明」。