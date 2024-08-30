大陸央視新聞30日報導，江蘇省無錫市29日啟動2024年大陸全國「有機產品認證宣傳周」活動，今年主題為「有機產品認證：傳遞信任 守護消費」。大陸市場監管總局發布《中國有機產品認證與有機產業發展（2024）》報告顯示， 2023年中國有機產品銷售額首次突破1000億元（人民幣，下同，約合新台幣4400億元），是2018年銷售額的1.61倍，2018至2023年有機產品銷售額年均增幅為9.3％，大陸由第四上升成為全球第三大有機消費市場。

大陸有機農地面積持續穩定增長，2023年總面積維持在400萬公頃以上，為全球第四大有機農業種植國。今年1—7月有機產品認證標誌發放量達30億枚。截至目前，大陸共有1.8萬餘家企業獲得3萬多張有機產品認證證書。

有機產品，遵循在動植物生產過程中的自然規律，不使用化學合成的農藥、化肥、生長調節劑、轉基因技術。有機產品認證以健康、生態、公平、關愛為原則，尊重生態經濟規律，強調生態、經濟和社會效益的優化和統一，是滿足人民高品質生活和消費升級的重要手段。

目前，大陸有機產品認證目錄主要包括糧食、蔬菜、水果、堅果、乳製品、飲料、酒、餅乾和茶葉等方便食品，畜禽產品、水產品、調料、特殊膳食等食品類，還包括天然纖維、紡織製成品、飼料、中藥材等非食品類，共計1257種產品。