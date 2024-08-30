30日發布的7月份台經院製造業景氣燈號，持續亮出代表景氣持平的綠燈，為今年4月以來的第四顆綠燈，景氣信號值也不見明顯變動。

編製單位台灣經濟研究院景氣預測中心分析，觀察近期製造業相關經濟數據，個別產業的復甦力道持續存在不同調，訂單一直很旺的資訊電子業及至目前表現相對強勁，電腦、電子產品及光學製品業的產業景氣燈號已連續第三個月出現代表揚升的黃紅燈；傳統產業不僅相對復甦緩慢，像基本金屬及汽車等的出口及生產指數年增率7月甚至轉差，而紡織、塑橡膠製品等外銷接單與生產指數年增率則轉強。

台經院認為，不僅台灣製造業存有個別產業復甦不同調的情況，全球各產業表現亦存在明顯差異，已影響了全球製造業景氣復甦的力道。

7月台經院製造業景氣信號值為13.46分，月減0.51分，燈號續為代表景氣持平的綠燈，就7月景氣信號各主要組成項目觀察，凱米颱風襲台導致工作天數減少，進出口及生產指數年增率皆較上月數值縮小，影響原物料投入指標表現；製造業廠商對未來半年景氣看法較上月調查相比明顯轉差，衝擊經營環境面指標表現。

對於後續發展，台經院建議觀察兩大部份，一為美國因素，美國已取代中國成為台灣最大出口市場，今年底美國總統大選結果不僅會影響全球政經情勢的發展，也攸關美中台間的貿易發展，尤其川普上任若對進口品加徵關稅，可能衝擊全球消費需求，進而影響我國製造業出口表現。

另一部份，台經院指出，來自此波因AI導入各行各業的應用及零組件升級需求等效應，是否能持續維持？能否為國內相關產業提供足夠的投資回報及營收的成長？皆為未來觀察的重點。