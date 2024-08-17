綜合港媒報導，期內製造業實際使用外資1,544.8億元，占比為28.6％，較去年同期提高2.9個百分點。高技術製造業實際使用外資695.8億元，占比為12.9％，較去年同期提高2.6個百分點。醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業，實際使用外資分別增長87％、41.3％和32.4％。

前七個月，全大陸新設立外商投資企業約3.17萬家，年增11.4％。從來源地看，德國和新加坡實際對中國投資分別增長26.4％和11％（含通過自由港投資數據）。

大陸前七個月FDI 年減29.6％
勞動部第三季人力需求淨增5.6萬人 製造業最缺人
陸國家統計局：PPI下半年同比降幅有望收窄
#實際使用外資 #製造業 #七個 #增長 #FDI
樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷