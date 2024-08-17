綜合港媒報導，期內製造業實際使用外資1,544.8億元，占比為28.6％，較去年同期提高2.9個百分點。高技術製造業實際使用外資695.8億元，占比為12.9％，較去年同期提高2.6個百分點。醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業，實際使用外資分別增長87％、41.3％和32.4％。
前七個月，全大陸新設立外商投資企業約3.17萬家，年增11.4％。從來源地看，德國和新加坡實際對中國投資分別增長26.4％和11％（含通過自由港投資數據）。
中國商務部公布數據顯示，今年前七個月，實際使用外資金額（FDI）人民幣（下同）5,394.7億元，年跌29.6％。商務部外資司負責人表示，前七個月受去年同期高基數影響，引資規模按年有所下降，但仍處於近十年來的高位。特別是新設外資企業延續去年以來較快增長的趨勢，說明外國投資者仍看好長期在中國投資前景。
綜合港媒報導，期內製造業實際使用外資1,544.8億元，占比為28.6％，較去年同期提高2.9個百分點。高技術製造業實際使用外資695.8億元，占比為12.9％，較去年同期提高2.6個百分點。醫療儀器設備及儀器儀錶製造業、專業技術服務業、電腦及辦公設備製造業，實際使用外資分別增長87％、41.3％和32.4％。
前七個月，全大陸新設立外商投資企業約3.17萬家，年增11.4％。從來源地看，德國和新加坡實際對中國投資分別增長26.4％和11％（含通過自由港投資數據）。
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