中國商務部公布數據顯示，今年前七個月，實際使用外資金額（FDI）人民幣（下同）5,394.7億元，年跌29.6％。商務部外資司負責人表示，前七個月受去年同期高基數影響，引資規模按年有所下降，但仍處於近十年來的高位。特別是新設外資企業延續去年以來較快增長的趨勢，說明外國投資者仍看好長期在中國投資前景。