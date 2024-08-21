據澎湃新聞報導，8月20日，同程旅行控股有限公司披露2024年第二季及上半年業績公告。財務數據顯示，第二季，同程旅行總收入約42.45億元（人民幣，下同），同比增長48.1％，創單季度收入歷史新高；經調整淨利潤約6.6億元，同比增長10.9％。

今年上半年，同程旅行總收入約81.12億元，同比增長48.8％；經調整淨利潤約12.15億元，同比增長10.9％。

同程旅行披露的數據顯示，今年第二季錄得交易額約623億元，同比增長4.4％；平均月付費用戶數約4250萬人，同比增長0.7％。今年上半年交易額約1282億元，同比增長9.7％；平均月付費用戶數約4260萬人，同比增長1.9％；年付費用戶數約2.28億人，同比增長4.8％；12個月累計服務的旅客人次約18.56億，同比增長29.9％。

同程旅行指出，公司在大眾旅遊市場的佈局愈發顯現優勢，用戶消費頻次及人均消費金額均有顯著提升。同程旅行國際業務實現快速發展，國際酒店和國際機票業務量同比增長均超過一倍。

從收入構成上看，同程旅行第二季度來自住宿預訂業務的收入約11.91億元，同比增長12.84％；來自交通票務服務業務的收入約17.43億元，同比增長16.6％；來自其他業務的收入約13.12億元，同比增長314.73％。

同程旅行指出，來自交通票務服務收入的增長主要受票務量增加以及增值產品和服務提升所推動。其中，報告期內機票票務業務的市場份額持續增長，季度收入創歷史新高。同程旅行披露的數據顯示，第二季，機票票務總量同比增長近20％，國際機票票量也創下新高，錄得160％的同比增長。

同程旅行第二季來自住宿業務的收入也創下新高，總間夜數同比增長10％，其中國際間夜數同比增長近140％。

在用戶構成上，同程旅行披露的數據顯示，截至報告期末，居住在中國非一線城市的註冊用戶佔比超過87％；第二季度，微信平台新付費用戶中約70％來自中國非一線城市。值得一提的是，同程旅行APP的日活躍用戶數（DAU）在五一假期創下歷史新高。

此外，同程旅行認為，平台服務場景的全面覆蓋和產品體系的持續完善，顯著提高了同程旅行用戶的黏性。截至報告期末，同程旅行用戶的年人均消費頻次從2023年同期的6.6次提升至8.1次。

值得關注的是，同程旅行指出，除核心在線旅遊平台業務外，公司正積極探索旅遊業各方面的機遇，以推動公司的持續增長。回顧期內，同程旅行的度假業務（以自主開發度假產品為主，並通過線下實體旅行社經營）專注於擴大其產品供應及深化對國內市場的滲透。此外，公司一直在努力重建與海外旅遊服務供應商的聯繫，為未來的增長奠定堅實基礎。

同程旅行認為，中國國內旅遊市場自去年以來一直保持增長勢頭。「進入第三季，我們觀察到旅遊需求隨著暑假開始有明顯的增長。這種增長表現為不同旅遊場景下需求的多樣化，為我們帶來了巨大商機。」同程旅行指出，「就我們的核心線上旅遊平台業務而言，我們將專注於提升用戶價值及擴大用戶群。憑借對質量堅定不移的承諾，我們將不斷完善產品和服務，以提升用戶體驗。此外，我們正在戰略性地擴大我們的國際業務版圖，以建立更強大的全球影響力。我們亦將強化我們的酒店管理及度假業務，加強在產業鏈中的影響力，這對公司的長遠發展至關重要。」

截至報告期末，同程旅行的在線旅遊平台提供由超過730間航空公司及代理運營的約440000條航線、逾310萬家酒店及非標住宿選擇、約170000條汽車路線、逾800條渡輪線路及逾10000個國內旅遊景點的門票服務。