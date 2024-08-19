香港｜李家超：預期明年經濟增長較今年好 06:112024/08/19 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港特首李家超18日攜20位主要官員，出席施政報告首場地區諮詢會。李家超表示，預計香港明年經濟增長較今年好，在經濟轉型的過渡期，政府聽到意見後，將加強政策力度，協助中小企業等度過難關。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 伊朗擬報復以色列 美官員警告：最快8／5動手 惠譽博華維持大陸今年經濟增長4.8％預測 數字看中國｜機構：大陸經濟增長將長期結構走緩 #李家超 #經濟增長 #香港特首 #官員 #施政報告 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 房市還是熱！五大銀行6月新承作房貸回落 仍創次高 22:432024/07/23 財經 李家超率團出訪東協尋商機 商發局長：需時見成效 16:372024/07/28 兩岸 反擊美簽限制！陸外交部：將對美方官員採取對等措施 16:542024/07/17 兩岸 巴黎奧運》開幕倒數3天澳洲隊2人染新冠 法國官員說話了 21:332024/07/23 國際 韓第一夫人名牌包案 調查官員家中亡！生前怨「違背良心很痛苦」 21:442024/08/09 國際 出口比預期少 第2季經濟成長保五有難度 10:112024/07/28 財經 陸反貪持續發威！上半年立案省部級官員41人 逾6成遭處分 09:342024/07/25 兩岸 《金融》凱基銀：H2全球經濟溫和增長 D.N.A支持投資續航力 16:482024/07/19 財經 美濃大淹水一片狼藉 居民怨「官員不用來」：也不可能幫忙清 15:402024/07/26 政治 全代會施政報告 卓榮泰提3大承諾 23:502024/07/21 財經 受益半導體和AI出口 亞銀大幅上調台灣今年經濟增長預期至3.5％ 13:492024/07/17 國際 陸官員沉迷摜蛋撲克遊戲 媒體砲轟：腐蝕幹部作風的毒彈 22:072024/08/08 兩岸 散戶開始居高思危 6月「散戶風向球」餘額意外下滑近500億 20:142024/07/26 財經 大法官問反質詢定義 白委已交答辯書「綠委5人被當例子」 21:322024/07/15 政治 李家超率領工商團體 將出訪東協三國 12:172024/07/16 兩岸 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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