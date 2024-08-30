胡宇威、郭泓志、蔡昌憲、KID、瑞瑪席丹、鍾瑶、雷艾美在三立、華視與文策院聯手日本極東打造的實境冒險節目《上船了各位！》最新一集挑戰由台東划向綠島的70公里航程，這一條海上獨木舟路線，目前除了《上船了》外還沒有人挑戰成功，因為阻礙挑戰的最大難關就是黑潮潮流，以及強勁的南風會將獨木舟一直推向北方，為了控制好航線，這趟比起之前都費力，稍稍一放鬆，船的方向會立刻偏掉。

難控的航程讓上趟划龜山島不斷喊話鼓勵大家，擔任海上精神領袖的KID這次也累翻，從凌晨出發前就不斷檢查隊友們的狀態，監督大家吃暈船藥，甚至還準備了防暈貼片，連胡宇威都笑問：「會ㄎ一ㄤ掉嗎？」

由於郭泓志這次乘坐的獨木舟尺寸比較小，他的長腿塞在船裡划10分鐘就腳麻，只是稍微停下來捏腳，船就立刻受到海流影響往北漂，讓前座的瑞瑪席丹必須獨立不停槳趕緊划。胡宇威和KID對此也相當擔心，就怕郭泓志一路腳麻會讓血液不循環，會讓腿部呈現黑色。好在，最後郭泓志找到適應的方法，不需要隊友支援，仍將自己的里程數划完。

本集也宣告加入陣容的第8人為一直陪在藝人們前身邊的百八教練，她的加入讓所有人都吃了定心丸。百八教練是輕艇激流兩屆亞運銀牌選手、國際輕艇總會推廣教練，連羅蘭的教練羽根田卓也表示她深受國際肯定，是日本和台灣一起努力的戰友，擁有出色的技能和知識，郭泓志也曾稱讚她划槳像就像吃飯一樣輕鬆。百八教練表示，去年亞運她沒有很好的成績，接著又要面對巴黎奧運的資格賽，但在關鍵時刻錯失了去奧運的機會，原本她計畫先休息，就突然接到《上船了》的企劃，讓她成為划向石垣島的最強夥伴。