棒球好手郭泓志近年轉戰綜藝圈，今（2）日他出席《上船了各位！》媒體聯訪活動，不久前他才因參與的2檔節目播出時段對打，被爆「劈腿」事件；他今坦言事前並不知情，當面駁斥謠言，笑說：「我大腿很緊啦！」也針對節目被傳「假划」的烏龍消息做出回應。

郭泓志先前跟胡宇威、蔡昌憲、KID（林柏昇）等7人自花蓮港划船到日本石垣島，挑戰了所有人的極限。郭泓志說：「每個人分工在輪流在海上划2小時、不敢把手停下來，怕一休息會讓同伴更累。」他也表示本身水性不好，有特別找國手訓練，為節目盡力瘦身，想把每件事都做到做好。

郭泓志外型粗獷帥氣，很有個人風格。（三立提供）

而《上船了各位！》剛開播就傳出「假划」的烏龍爆料，郭泓志強調絕對不可能假划，就算經過剪接，觀眾也能從肢體動作看出來真偽，苦笑說：「開那麼多次刀了，哪有一次是假的？運動這件事不是結果，而是奮鬥過程。」

划船的過程必須跟高壓、緊繃的情緒抗衡，郭泓志坦承跟夥伴間難免會有摩擦。有次前座的KID有點心急，脫口要他滑快一點，讓他也直接回：「是你沒滑快，我才沒辦法跟上你的槳速啊！」開玩笑說：「一定要比他更兇。」不過也大讚KID很會安撫大家的情緒，是很重要的存在。