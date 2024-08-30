警方刑案統計制度大革新！警政署自9月1日起，將刑案紀錄處理系統（以下稱刑紀系統）介接受理報案e化管理平台（以下稱e化系統），在民眾報案30分鐘後「自動產出」刑案紀錄表，運用資訊科技落實警政署長張榮興勤業務簡化的警政革新要求，期能讓刑案統計數據貼近治安現況，據以制定更完善的治安政策。

刑事局表示，自9月1日起，刑紀系統將與e化系統介接整合，員警於受理民眾報案後30分鐘，系統自動產出刑案紀錄表，以資訊技術將e化系統填輸資料自動匯入刑紀系統，不僅縮短每筆刑案紀錄填輸時間，亦能有效避免承辦人重複填輸、填輸錯漏等問題。

另為與e化系統數據統計標準一致，並符合民眾認知，刑紀系統將案件數認定原則從「1案1件」改為「1被害人1件」，以詐欺集團詐騙3名被害人為例，現行的刑紀系統為計算1件，介接後為計算3件，兩系統數據將趨近相同。

為配合偵防犯罪，系統性蒐集刑事紀錄及犯罪資料，1959年起，警政署建立刑案統計制度，供各警察機關內部查詢運用及制定各項打擊犯罪策略，是建置「刑紀系統」的目的。

「e化系統」則建立於2007年，其前身為「報案三聯單」，員警於受理民眾報案時，將案件受理、資料輸登等工作，全程以電腦管制作業。刑事局統計分析e化受理報案件數與刑案紀錄表發生件數，發現兩系統在統計件數上存有落差。

刑事局指出數據落差原因，各警察分局刑紀系統均由人工填輸所轄各分駐(派出)所刑案紀錄，每筆刑案紀錄逾200個欄位需填輸，填輸效率不佳且稍有不慎易出現錯誤。另2020年11月台南市發生馬籍女大生命案後，受理報案制度改為全面製單，民眾於報案時無相關事證，亦須「先受理、後求證」，縱使是非理性報案、事證不明確或法律構成要件尚有疑義等情形，也會列入報案數據中，致案件數大幅增加；一來一往，造成兩系統數據落差逐年攀升。

刑事局強調，警察機關受理民眾報案後，皆依程序啟動調查，並將偵辦進度公布於網站上供當事人查詢，刑紀系統係針對案件作完整蒐集輸登，無關司法程序，絕不影響案件偵辦及民眾權益。此次刑紀系統的介接革新措施，乃全面性彙整蒐集、科學分析刑案資料，供各警察機關制定治安策略參考所用，兩系統介接整合不僅能落實勤業務簡化，更能即時反應治安狀況，掌握犯罪趨勢動態。