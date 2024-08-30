日月潭電撈魚虎球僅644尾創新低，防虎成效待觀察。

外來種魚虎入侵日月潭，成魚會攻擊其他魚類，被封為湖中惡霸，每年6月進入繁殖期，縣府展開日月潭魚虎球電撈防治作業，2021年移除3萬4000尾魚尾最多，2022年移除數量降至1萬6000多尾，去年也移除約1萬6000尾，今年迄今電撈644尾，電撈移除數量較往年同期大幅減少。

每年6月進入魚虎繁殖期，南投縣政府展開日月潭魚虎球電撈防治作業。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

「魚虎」學名為小盾鱧，原產於東南亞國家，疑遭人放生入侵日月潭，成魚繁殖力強，還有護幼行為，在日月潭迅速繁殖，加上成魚食性凶猛，台灣鯛、曲腰魚等遭啃咬致身體殘缺不全喪命，嚴重衝擊漁民生計，縣府多管齊下防治，如電撈幼魚、獵捕成魚、放鱸鰻等抑制繁衍。

南投縣農業處指出，日月潭漁民上周首度發現魚虎球，並展開電撈作業，首次電撈只有抓到84尾幼魚，29日又發現潭邊有魚虎球出沒，魚虎防治人員立即出動電撈，電撈560尾幼魚，截至8月共電撈644尾，只有往年同期的1至2成，電撈移除數量大幅減少。

日月潭區漁會認為，近年除協助縣府電撈魚虎球，今年更著眼於築巢交配期，漁民和志工加強移除成魚，光5、6月就捕獲達58隻大魚虎，大多是公魚虎，不乏抱卵母魚虎，抑制魚虎繁衍。

日月潭漁民則說，潭區發現不少未受精的魚虎卵，研判可能是移除大量公魚虎，母魚只能產下空包彈，截至8月仍沒有發現一團團的魚虎球現蹤，除虎似乎有成效，令人雀躍。

縣府農業處林務保育科長張景富表示，2020年放養鱸鰻吃幼魚，民力加強移除成魚，並展開魚虎球電撈，首年移除魚虎幼魚約8000尾，2021年移除數量大幅攀升達到高峰，移除3萬4000尾，2022年移除數量降至1萬6000多尾，去年也移除約1萬6000尾，今年確實未見魚虎球，是不是除虎有成，仍待觀察。