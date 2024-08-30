雷達表（RADO）耕深台灣市場，日前在台灣舉辦大型活動，不僅與台北101合作推出聯名表款，還砸下重金邀請品牌代言人池昌旭來台。總裁博斯哈（Adrian Bosshard）笑說，其實香港、新加坡等亞洲國家都在爭取這場活動，但他覺得這場大活動應該在台北舉辦，「因為台灣的業績表現最好，再加上，池昌旭很喜歡台灣！」

博斯哈邀請池昌旭來台的構想，源自池昌旭去年5月在IG的一則限動Po文，背景就是台北101，當時他帶了媽媽來台觀光，雖是不公開的私人行程，卻在台灣廣大迴響，這才讓博斯哈有了「邀請池昌旭來台」的念頭。

RADO總裁Adrian Bosshard（左） 揭露邀池昌旭來台的原因。（石智中攝）

博斯哈在SWATCH集團工作長達28年，4年前他接任RADO總裁，內心感到無比開心與悸動，「我一直很喜歡RADO，我的第一只奢華腕表，就是RADO在1986年首次推出的高科技陶瓷腕表。」

不同於一般腕表品牌多半以男性腕表為主力商品，RADO腕表是少數男女表各撐起半邊天的腕表品牌，男女表的市場各半，且幾乎不相上下，男性消費者可在RADO找到充滿陽剛味的庫克船長Captain Cook系列、Hyperchrome皓星系列男表，女性消費者也可在RADO挑選到充滿女人味的腕表款式，例如風格優雅的True Square方形腕表、Centrix晶萃系列，即是橫跨性別、男女皆宜的代表性品，深受男性和女性消費者的喜愛。

雷達表（RADO）的消費者男女各半，各自撐起半邊天。（RADO提供）

雷達表（RADO）的消費者男女各半，各自撐起半邊天。（RADO提供）

博斯哈認為，科技研發是RADO的品牌DNA，近年來更致力研發高科技材質，從高科技陶瓷到防刮傷的藍寶石水晶表鏡，研發技術一直是領先同業，因此RADO有著「材質大師」的美譽。

RADO迄今仍未涉足智能表領域，博斯哈也提出他的見解，他認為智能表與機械表是完全不一樣的商品，智能表的壽命只有2年到3年，像手機一樣生命周期非常短暫，反觀機械表的生命周期長，可以珍藏，可以傳世，且是一種身份地位的表徵，也有傳遞情感的象徵意義，這些附加價值都是智能表不能取代的。

雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動鑽表。（RADO提供）

雷達表Anatom系列高科技陶瓷幻彩腕表。（RADO提供）