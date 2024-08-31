大陸積極財政政策加力信號明顯。大陸財政部調研小組30日公開《2024年上半年中國財政政策執行情況報告》（下稱《報告》），用超1.8萬字篇幅詳細介紹了上半年財政政策執行情況，但陸媒觀察，更為關鍵的是對後期財政政策進行展望，明確了下一步財政政策6大重點工作。

第一財經報導，下一步財政部第一項重點工作，是加大財政政策實施力度。當前大陸經濟下行壓力依然較大，據財政部數據，今年前7個月，全國廣義財政收入（-5.4％）和廣義財政支出（-2％）均出現下滑，7月底召開的中共中央政治局會議也要求宏觀政策持續用力，更加給力。

《報告》明確了下一步加大財政政策實施力度的5大要點，分別為加力支持「兩新」（大規模設備更新、消費品以舊換新）工作、更好發揮政府投資帶動放大效應、持續優化和落實好稅費優惠政策、切實加強與貨幣等其他政策協同、密切跟蹤預算執行和政策落實情況。

報導指，面對國有有效需求不足，擴大政府投資也是應對策略之一。不過今年上半年地方政府專項債券發行節奏明顯慢於去年，因此財政部要求下一步加快專項債發行，從而提振投資穩經濟。市場普遍預計，今年第3季將是專項債發行高峰期。

根據《報告》，下一步第二項財政重點工作，是集中財力保障重點支出，包括民生、農業、科技、保交房、抗災救災等領域。譬如落實財政資金獎補和相關稅費優惠政策，扎實推進房地產「三大工程」建設，配合做好保交房相關工作，促進房地產高品質發展。

下一步第三項財政重點工作，是築牢兜實基層「三保」（保基本民生、保工資、保運轉）底線。第四大財政重點工作則是防範化解地方政府債務風險。第五大和第六大財政重點工作分別為扎實推進財政科學管理和深化財稅體制改革。