屏東24男闖紅燈拒檢逆向落跑3公里，吃18張紅單最高可罰13萬元。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東24男闖紅燈拒檢逆向落跑3公里，吃18張紅單最高可罰13萬元。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東24歲楊姓男子30日晚上8時30分行經萬丹鄉和平西路與公園路口時，不但闖紅燈，遭警察攔查還加速逃逸，且一路闖紅燈、逆向行駛，完全不顧其他用路人安全，警方一路警告尾隨近3公里才將他攔停，依交通法規對楊開出18張罰單，最高可處13餘萬元罰鍰。

屏東警分局表示，萬丹分駐所員警30日晚間8時30分許在萬丹鄉和平西路與公園路口執行巡邏勤務時，見一輛機車闖紅燈，於是上前示意該騎士24歲楊男停靠路邊接受稽查，不料楊男卻加速拒檢逃逸，警方一路警告尾隨近3公里，最後在泉興路段將楊男攔停。

警方說，楊男在逃逸過程中任意違規行駛，有闖紅燈、紅燈右轉、逆向行駛、未戴安全帽、不服攔停稽查取締逃逸、變換車道未依規定使用方向燈及無照駕駛等，已依交通違規部分依違反道路交通管理處罰條例製單舉發，共計開出18張罰單，可4萬1900 至 13萬700 元罰鍰。

屏東分局呼籲，駕駛人遇員警執行勤務進行攔查時，務必停車配合警方攔檢稽查，不得心存僥倖加速逃逸或以各種危險駕駛方式企圖逃避攔查，此類行為不僅嚴重危害自身及他人安全，更是對公權力的直接挑戰，警方必秉持強勢執法之精神，決不寬貸。