北埔細人普儀式同時辦理捏麵人活動，捏出可愛逗趣的小蛋糕，成為普渡供品之一。（邱立雅攝）

北埔鄉在農曆7月有特殊的「細人普」儀式，因擔心小孤魂在中元普渡搶不贏大鬼，為此北埔人在農曆7月29日會為幼魂準備祭品普渡，北埔鄉長莊明增延續傳統也翻轉傳統，辦理「細人普」活動，設計出不一樣的兒童節，也傳承北埔人的慈悲胸懷。

「細人仔」為客家話「小孩」之意，「普」則是普渡，意指為幼靈辦理的普渡，莊明增解釋，早期民眾擔憂小孤魂在中元普渡期間搶不贏而餓肚子，因此農曆7月29日這天，特別為幼魂準備祭品普渡。

根據文史工作者姜信淇先生的訪調，此普渡傳說與北埔姜家的姜振驤伯母有關，樂善好施的姜夫人在一次義民普渡過後，半夜聽到小孩子的哭聲，經過問神卜卦後才知道，原來是幼魂在普渡時搶不到食物才會哭鬧，因此在姜家的領頭下，每年於農曆7月29日，家家戶戶都會準備貢品普渡，慈天宮前廣場也有普渡儀式。

這種普施幼魂的儀式，北埔人稱「細人普」，意在祈求鄉境的平安。莊明增解釋，以往細人普供桌上，常見在地師傅精心製作的「看碗」、「看果」，小小碗盤盛裝以水果、肉品、麵粉等捏製的傳說故事人物、動物、玩具等，專為「孩童」所設計的貢品，其裝置藝術手法細緻，可看性極高，是細人普的一大亮點。

莊明增說，辦理細人普，除了期望傳統祭典不要為人所忘記以外，更希望大家能更深入了解客家文化，打破禁忌，鬼月也可以是慈悲和歡樂的。

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