24歲女星歐陽娜娜被拍到和大6歲的大陸樂團鼓手安雨上演接送情，互動親密，疑似爆光新戀情。歐陽娜娜也不避諱爆緋聞，依舊在社群上曬出美照，休閒風照片，還疑似「激凸」。吸引不少網友則八卦留言詢問戀情：「真的跟安雨談啦？」

歐陽娜娜30日在IG曬出出遊照，到大陸浙江莫干山度假，她透露受到好友邀請到他們新開的酒店玩，她開心表示：「有陽光、有山、有鳥叫，很安靜、很舒服，太美好了！」體驗了採茶葉、享用茶葉冰淇淋、吃飯、游泳。

歐陽娜娜曬出美照疑似激凸。（圖／翻攝自歐陽娜娜 IG）

從她曝光的美照中她穿著成套駝色休閒服，胸前深V、後背大挖空設計，下半身則是搭配同色系短褲，露出美腿。但因為衣服很貼身，歐陽娜娜看起來像是沒有穿內衣，照片疑似出現「激凸」情況。

留言區湧入不少粉絲留言好奇詢問戀情：「真是安雨？」、「談了？」、「專注事業，求你」、「進組，選好的劇本」、「陳飛宇那樣de最適合你」、「希望娜比找一個很高、很帥的」、「希望新聞是假的，娜娜」、「看了微博後，我失戀了」。

據悉，30日「攝影劉大錘」微博曝光一段影片，安雨被拍到吃完飯後，搭上歐陽娜娜的車子，到機場去接歐陽娜娜。女方一上車後就伸手摸安雨下巴，安雨也仰頭讓對方摸，並趁機親了歐陽娜娜的手，兩人互動看起來十分親密，關係非常好。