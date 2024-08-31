台灣民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案，遭到北檢偵訊約談後，目前羈押禁見，引發社會高度關注。為此，藝人郭彥甫曬出柯文哲大笑的畫作，直呼：「祝好運了！阿北」掀起討論。

郭彥甫今（31日）在臉書上貼出2016年的影片，當時的他正在畫柯文哲笑的經典表情，並在文中寫下心情：「祝好運了阿北！這表情也算是這十年來經典中的經典，深植人心，不過每條路都一樣上坡用爬的，下坡用衝的。」並附上一張手臂象徵加油力挺的貼圖。

不過，面對廣大網友的討論與質疑，郭彥甫則解釋：「沒有挺不挺的問題，一個具有時代意義的表情用大畫誇張的方式紀錄而已，且是2016年的影片，過去已發布過，也不構成作品，僅是打底時的遊戲。」

也有網友認同其觀點，「也不是每個人的結局都是下坡用衝的。更多的人是遇到挫折，克服之後享受成果。」直言有些人是自作自受，才會以跌落神壇坐收，「因為大家都是凡人，守法是基本原則。」郭彥甫也在底下回應：「沒錯。」

據悉，郭彥甫與雙胞胎哥哥郭彥均曾組成團體「2moro」出道，並在各大綜藝節目擔任來賓、主持人，後來在2016年逐漸淡出演藝圈，成為一名全職畫家，他在2018年創作的《行李箱》系列作品，更受邀到法國羅浮宮展出，成為另類的台灣之光。