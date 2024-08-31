民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，昨(30日)台北市地檢署一早兵分7路搜索柯文哲住宅、辦公室。今台北地院召開提審庭，裁定駁回，柯文哲並解返台北地檢署。而網紅「館長」陳之漢疑似看不下去，稍早發了2字「走了」，暗示要衝地檢署，下午2時左右館長與民眾黨立委黃國昌現身北檢門口，沒帶大批人馬。

陳之漢稍早寫下：「走了」，引來網友暴動，周玉蔻轉發問：「館長動了？要刼（劫）囚了嗎？」並加上10個大笑符號。其他粉絲則說：「保重，請節哀」、「請問館長會衝嗎？還是只是去面試的？」、「說到做到真男人」、「感謝所有為了『程序要正義，司法要公平』而站出來的每一位公民！」。

館長發文。（圖／翻攝自臉書）

今上午便有2、300名支持柯文哲的民眾穿著白衣在地檢署靜坐，現場還有簡單的補給站與醫護站，眾人不時高喊口號「相信清白！柯P加油！」、「司法要公平」等，而館長與黃國昌稍早現身，加入靜坐人群。

四叉貓30日晚間現身北檢，說要見證歷史一刻。（圖／翻攝自中天新聞）

而昨網紅「四叉貓」劉宇先是到柯文哲家打卡自拍，接著又到北檢，表示：「等見證歷史的一刻！」他受訪時笑說要有始有終，想追這件事情到最後，提到館長，四叉貓表示尊重，說：「之前館長說要是阿伯有什麼事情的話，他就號召百萬小草包圍這邊啊，然後結果剛剛最新的館長的直播他就講說他已經不記得這件事了，那尊重他好不好」。

而館長先前曾放話，表示如果柯文哲家被搜索，自己就要帶人包圍北檢，但昨館長卻沒行動，直到晚間他直播澄清還在等事情明朗化，如果真的很扯或是被黑箱、或政治迫害，他才會帶人前往，並表示公司昨天陸續接到警政署、刑事警察大隊、記者等電話關切，而他有致電問黃國昌等人，大家都勸他不要太衝動。