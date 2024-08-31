59歲資深女演員崔佩儀早年因演出「花系列」電視劇走紅，2001年和韓裔美籍尪Sam結婚，育有1子貝克宇。老公在美國工作，兒子則是在美國讀書，目前她獨自一人住在台灣。近日她透露兒子前陣子回台，她意外摔倒，非常嚴重，她還和兒子交代後事。

崔佩儀在節目《單身行不行》透露，前陣子貝克宇回台，一家三口久違團聚，她和兒子一起出門，但卻遇到午後雷陣雨。當時因為地板濕滑，他們走在磁磚上，貝克宇先跌倒。當時崔佩儀注意力都放在兒子身上，兒子上車後，換她要上車時，她卻不小心重摔在地。崔佩儀表示：「一個沒有站好，整個這裡胯骨下去，頭去撞，腰也撞，很大聲。我當場就哭，我這輩子沒有摔過那麼嚴重」。

崔佩儀前陣子雨天嚴重摔倒。（圖／翻攝自《單身行不行》YT）

當天雷雨交加，貝克宇一開始以為媽媽只是在撿手機，下車後卻看到崔佩儀整個人癱在地上。貝克宇試著要抱她起來，但是卻抱不動，他無奈表示：「媽媽妳太胖，我抱不動」。崔佩儀因為摔到右腳，腳很痛不能開車，貝克宇則提議那他來開。

兩人回到家以後，貝克宇不忘叮嚀崔佩儀：「媽媽妳以後一定要小心」，但崔佩儀卻說：「如果媽媽以後有三長兩短，什麼都不要救，就讓我瀟灑走一回。」貝克宇則回她：「媽媽我不會聽妳的，該救的時候，我還是會救妳！」讓崔佩儀感動表示，兒子還是滿孝順的。