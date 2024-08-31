桃園市一樁婚外情醜聞鬧上法庭，讓原告小欣（化名）痛心不已。小欣與丈夫阿德（化名）婚姻多年，共同育有一名子女，卻未料到丈夫與被告小美（化名）之間早已暗通款曲。根據小欣的說法，小美以「張西西」的名義透過社群媒體聯繫她，直接坦承與阿德有不倫關係，甚至進一步提供兩人曖昧對話紀錄，讓小欣難以接受。請求60萬元賠償金；桃園地院判定小美須賠償小欣15萬。可上訴。

小欣指控，小美向她坦白，兩人趁小欣外出旅遊、抑或回娘家期間，不僅在阿德名下的公司、汽車旅館內多次發生性行為，甚至趁小欣外出時，在她與阿德的家中親密。小欣痛心疾首，隨即向丈夫對質，阿德也無法狡辯，並書寫悔過書表達不再犯錯的決心。此事件讓小欣身心備受打擊，甚至為此就醫診治，然而心痛難平。請求被告賠償精神上損害60萬元。

而小美經合法通知，未於言詞辯論期日到庭爭執，亦未提出書狀作何聲明及陳述，依民事訴訟法第280 條第3 項、第1 項規定，視同自認，堪信原告主張為真實。

法院審理後認為，被告小美明知阿德已有婚姻，仍與之發生不倫戀情，已嚴重侵害原告的配偶權。法官認為，原告請求的60萬元賠償金額，過高，法院僅部分支持，超出部分不予准許。此判決尚可上訴。