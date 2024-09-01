民眾黨主席柯文哲京華城案纏身，民眾黨昨晚號召小草今早齊聚台北地檢署。社民黨台北市議員苗博雅指出，北檢門口是法定集會遊行禁制區，小草可能會有刑責。對此，民眾黨緊急應變小組召集人、立委黃國昌反嗆，不是主張要廢除集遊惡法嗎？怎麼現在要拿來對付聲援柯文哲的人了？

民眾黨緊急應變小組成員今天上午舉行「檢廉洩密帶風向 惡意羅織扣罪名」記者會，民眾黨團總召黃國昌、秘書長周榆修、立委張啓楷、前立委陳琬惠、新竹市議員李國璋與陳智菡出席。

對於苗博雅稱北檢門口其實是依照法定集會遊行的禁制區，依法禁止任何集會遊行， 質疑台北市長蔣萬安放水，媒體提問，民眾黨是否會呼籲支持者黨公職離開現場，去其他地方表達訴求？

對此，黃國昌先是向記者詢問，剛提到的是苗博雅？因為他聽到有點驚訝，他所認識的苗博雅，以前不是說集遊法是惡法嗎？不是主張要廢除集遊惡法嗎？

黃國昌批評，「怎麼現在苗博雅遇到她向來討厭的人，就主張說她以前所痛批、主張要廢除的集遊惡法，要趕快拿來對付，要聲援柯文哲的人了」。對於這樣的價值，老實說他不知道要怎麼評論。

★未經判決確定，應推定為無罪。