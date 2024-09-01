老是熊貓眼，遮瑕膏永遠遮不住嗎？營養師高敏敏表示，黑眼圈可分為勞累型、老化型與過敏型等3 種黑眼圈，都可以透過飲食來改善，其中老化型的黑眼圈，建議多補充富含維生素C與B群的食物，例如芭樂、雞蛋等，勞累型黑眼圈可多吃藍莓，而過敏性黑眼圈可多吃泡菜，以達美白淡斑，幫助膠原蛋白的生成的作用。

高敏敏在臉書粉專PO文指出，要改善黑眼圈，飲食很重要，以下為3種類型的黑眼圈與改善方式。

■勞累型黑眼圈：建議減少用眼過度，造成的血液循環不良，可以用眼40分鐘休息10分鐘，按摩、熱敷、轉一轉眼球，以促進周遭的血液循環。

飲食上建議多攝取富含花青素的葡萄、藍莓、茄子、草莓，以增強眼周血液循環、預防黑眼圈形成。而食用含有葉黃素、β-胡蘿蔔素的食物，例如胡蘿蔔、南瓜、地瓜、玉米，有助維持視網膜健康、改善血管型黑眼圈。

■老化型黑眼圈：要減緩老化造成的膠原蛋白流失，可以做好防曬、充足睡眠、放鬆的身心，適量補充B群，可提高能量代謝，幫助基底澎潤。

飲食上建議攝取富含維生素C的芭樂、奇異果、甜椒、甜椒，有美白淡斑功效，也可以幫助膠原蛋白生成，也可以多食用含維生素B群的糙米、雞蛋、雞肉等。

■過敏型黑眼圈：應避免經常揉眼睛造成色素堆積，飲食上，則朝降低過敏原方向進行，避免產生組織胺導致過敏。可多食用富含膳食纖維的地瓜葉、豆芽菜、大白菜、木耳。或是適量吃含益生菌的泡菜、優格、味噌，來幫助排便，維持腸道健康與改善過敏症狀。