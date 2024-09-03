你也有黑眼圈的困擾嗎？許多人面對黑眼圈問題，只能使用遮瑕產品，卻發現怎麼遮都遮不住，營養師高敏敏指出，黑眼圈依照成因可分為勞累型、老化型及過敏型，依照不同類型並透過飲食調整可以從根本解決問題，真正告別熊貓眼。

高敏敏指出，黑眼圈的飲食方針依照不同形成原因也有不同，像是勞累型的黑眼圈就必須要減少用眼過度造成的血液循環不好，建議平常用眼40分鐘後休息10分鐘，並佐以多按摩、熱敷及轉眼球等，促進眼周的血液循環。

針對勞累型黑眼圈，高敏敏說，飲食方面建議多食用葡萄、藍莓、茄子及草莓等富含花青素的食物，可增強眼周血液循環、預防黑眼圈形成；另胡蘿蔔、南瓜、地瓜等含有葉黃素的食物則可維持視網膜健康，改善血管型黑眼圈。

至於老化型黑眼圈則建議做好防曬、保持充足睡眠，可減緩老化造成的膠原蛋白流失，高敏敏建議，飲食方面可多補充芭樂、奇異果、甜椒等含有維生素C食物，除幫助膠原蛋白形成，也有美白淡斑效果；糙米、雞蛋及雞肉含有維生素B群的食物則可提高能量代謝、幫助基底澎潤。

高敏敏說，過敏型黑眼圈者要減少接近過敏源，並避免經常揉眼睛造成色素堆積，食物方面可多攝取地瓜葉、豆芽菜、大白菜與木耳等食物，可維持腸道健康、改善過敏症狀；多吃泡菜、優格及味噌有助於重建腸道絨毛系統及修復黏膜。

高敏敏並強調，除了吃對食物，攝取適量的水分與避免熬夜，更是避免熊貓眼上身的重要方法。