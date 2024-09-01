秋天的微涼，最適合慢下腳步，好好放鬆。高雄義大世界內的義大皇家酒店及天悅飯店，9月推出秋季住房專案，邀請民眾享受奢華住宿。

【義大皇家酒店】

擁有多家主題餐廳及室內水療池、戶外戲水池、三溫暖、兒童遊戲室等上千坪的多樣休閒設施的義大皇家酒店，自9月1日起至10月31日止，祭出「秋享好時光」兩種住房專案，想體驗飯店設施的遊客，入住豪華客房一晚，搭配翌日自助式早餐2客，立刻預定可獲得專案加碼，享免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客，專案價4388元起；選擇入住豪華客房一晚，含翌日自助式早餐2客及義大遊樂世界成人票2張，即刻預訂同樣可享有專案加碼優惠，免費升等至雅緻家庭房並贈送12歲以下兒童早餐2客及樂園兒童門票2張，專案優惠5688元起。兩種方案皆可依入住人數獲贈摩天輪搭乘券，一覽港都的璀璨夜景。

義大皇家酒店「好事成雙1＋1」住房專案，連續入住山景客房2晚享優惠。（義大世界提供）

義大皇家酒店「好事成雙1＋1」住房專案，連續入住雅緻家庭房2晚享優惠。（義大世界提供）

飯店自9月1日起至12月29日止還推出「好事成雙1＋1」住房專案。可任選面向觀音山自然美景的山景客房，或一家四口入住的雅緻家庭房，連續入住2晚或同日入住2間，不含早餐5800元起。若想與孩子來趟家庭旅遊的消費者，飯店推出加碼活動，於9月30日前入住即可獲得一日的自助式早餐2客，每日限量10間。

【義大天悅飯店】

設有適合孩童的「童趣樂花園戶外遊戲區」及室內親子休閒設施「歡樂小天地」的義大天悅飯店，同樣自9月1日起至10月31日止，祭出含有兩種方案的「秋遊義大孩想玩」住房專案。

想體驗飯店設施的遊客，入住雙人房一晚，搭配翌日自助式早餐2客，即刻訂房可享有12歲以下兒童早餐2客外，還能免費升等至可四人一同入住的溫馨家庭房，專案價3288元起；欲享受樂園刺激的遊客，飯店也推出雙人房一晚，搭配翌日自助式早餐2客，並加贈義大遊樂世界成人票2張的住宿專案，即刻預訂同樣享有專案加碼優惠，除享免費升等至溫馨家庭房外，飯店再贈送12歲以下兒童早餐2客及樂園兒童門票2張。飯店同樣加碼送，入住任一方案，即依入住人數贈送摩天輪搭乘券。

義大天悅飯店「天天享樂‧悅悅開心」住房專案，選擇入住溫馨家庭房享優惠。（義大世界提供）

義大天悅飯店「天天享樂‧悅悅開心」住房專案，9月30前入住有機會升等至星悅尊榮家庭房。（義大世界提供）

此外，天悅飯店自9月1日起至12月29日止，推出「天天享樂‧悅悅開心」住房優惠，專案內容包含入住有二張雙人床的溫馨家庭房一晚不含早餐的「純住房」專案，優惠價2388元起；及入住溫馨家庭房一晚，含翌日雙人自助早餐的「一泊一食」專案，優惠價3088元起，兩種方案於9月30前入住，即可限量升等至全新完工的星悅尊榮家庭房。