苗栗縣苑裡鎮「鬼門關夜市」今（1）日晚間登場，引起大量遊客前來朝聖，即便警方啟動交管，人潮仍是多到寸步難行，就有網友列出垃圾桶不足、動線規劃混亂、沒有服務台跟廁所等問題，希望主辦單位來年能做出改善，讓參與的遊客都能盡興。

一名網友在臉書社團「苗栗大小事」發文，列出今年鬼門關夜市可以改善的地方，一是垃圾桶不夠。二是沒有規劃動線，「大家全部卡在路上動彈不得，應該設單方向的路線，或是中間有人引導，大家一直亂鑽逆向，或是從攤位中間穿來穿去」。

三是沒有看到設置服務台，如果有人需要急救或是兒童走失，才能處理突發狀況。最後是中間走道有攤販，「感覺是自己進來擺設的，讓中間走道動線變得更不順」。

貼文引發網友共鳴，也有人補充「不只要有服務台，還要有流動廁所，估計應該很多人膀胱都要爆炸了」、「沒有流動廁所，只能去火車站或便利商店排隊」、「好不容易勉強擠進夜市了，只好買路口的那幾攤」、「帶孩子真的要注意安全！走丟了！很難找到人的」、「攤位太多，路太小，人擠人，走50公尺，放棄回家」、「下午四點左右就找不到車位了，只好路過了」、「看到人群，直接離開」。