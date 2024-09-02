曜越為高階電腦DIY、機殼、電源、散熱器、電競周邊和記憶體品牌廠，此次CT ARGB系列風扇是款專為滿足各種電腦組裝需求而設計的PWM風扇，採用升級版扇葉提供更優異的散熱效能，並新增反轉扇葉版本，讓玩家不需為了風扇顏色與散熱風流而犧牲組裝美感。

曜越表示，CT ARGB系列風扇擁有傑出的散熱效能，採用特殊調整的風扇葉片，得以產生更優異的風流：擁用正轉扇葉的CT ARGB風扇提供最高2.3 mm-H2O靜壓和77.37 CFM的風量，並將噪音值保持在30.5 dB-A；CT反轉扇葉風扇則提供最高2.54 mm-H2O靜壓和94.95 CFM的風量，並將噪音值保持在32.8 dB-A，讓玩家打造性能均衡的散熱方案。

曜越CT ARGB/CT反轉扇葉ARGB主板連動系統散熱風扇採用風扇線材串聯設計，使風扇之間能被直接串接，最大限度地減少了主板上4 pin PWM 和3 pin ARGB 接口的需求，並縮短了風扇之間的線材長度。包裝內附上兩條5V ARGB連接器夾可有效防止線材脫落，使組裝時的線材管理更加輕鬆。

曜越今年上半年稅後盈餘為824萬元，年減89.12%，每股盈餘為0.11元，累計前7月合併營收為23.28億元，年減9.74%，曜越表示，目前市場買氣平淡，保守看待第3季營運。