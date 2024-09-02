據法國廣播電台報導，進駐中國的日企組成的中國日本商會8月30日公布關於營商環境的問卷調查結果。調查結果顯示，儘管存在地區差異，但與1至3月相比，今年4至6月中國整體的經營狀況和對景氣的看法呈現出改善趨勢。在今年的投資方面，超過半數（55％）的受訪者回答將「增加」或「保持」投資，這與上一次調查相似，表明投資意願保持不變。

與此同時，與2023年相比，2024年中國的景氣認知連續第3次惡化，11％的受訪者表示「改善」或「略有改善」，60％的受訪者表示「惡化」或「略有惡化」。特別是在華中和華南， 「惡化」程度較高。

回答「不投資」和「減少投資」的企業通常將原因歸結為「中國經濟前景不明朗」。還有一 些企業表示，「競爭激烈，銷售價格下降，盈利能力不明顯。在這種情況下，我們別無選擇，只能抑制投資」。

營商環境滿意度方面，「非常滿意」和「滿意」佔58％，連續4次改善。「優於國內企業」和「與國內企業同等對待」佔80％，連續4次高比例。認為「與國內企業相比不被同等對待」的領域中，51％的是「監管規制」 ，39％的「政府財政支持／補 助（研發支持、投入成本等）」 ，另外26％的「海關手續」 ，比上一季增加了7個百分點。

報導引述中國日本商會會長本間哲朗（松下控股副社長）指出：「在中國有31300家日本企業，他們創造了許多就業機會，為中國經濟發展提供了支持。其中一些在華日企對中國的景氣狀況表示擔憂，我們希望中國中央政府和地方政府繼續採取適當的經濟措施」。

本間哲朗表示，「在商業環境方面，我們收到了更多要求恢復免簽證旅行的呼籲。我們還收到了關於日本居民安全的新呼籲，他們是日本企業在中國開展活動的基礎。我們將繼續強烈敦促中日兩國政府確保在華日本人的安全」。今年6月，蘇州市發生了日籍母子等被砍傷事件，被刺成重傷的校車女車長胡友平經搶救無效不幸離世。

本間哲朗還表示：「中國日本商會將繼續與中國各地的日本工商團體及其他組織合作，通過遊說中國中央政府和地方政府，改善在華日企的經營環境，並向日本政府和日本大使館通報在華日企的現狀。通過在華日企的發展，為中國經濟作出貢獻」。

此次調查於7月16至31日實施，對象為約8000家企業，收到了1760份有效回復，創下歷史新高。