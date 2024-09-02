北市一名王姓男子被控於今年1月間，在捷運麟光站一樓抽菸，被吳姓副站長制止，竟向對方辱罵髒話，遭檢方起訴並向法院聲請簡易判決處刑。台北地院依公然侮辱罪判處罰金5000元，得易服勞役。可上訴。

判決指出，王姓男子於今年1月7日下午6點15分許，在台北市大安區和平東路三段麟光捷運站1樓，因抽菸問題，經該捷運站吳姓副站長制止勸導，竟心生不滿，於該處公眾可共見共聞的場所，對吳男出言辱罵：「你是在靠北沙小」、「幹你娘機掰」等語。

判決表示，爰以行為人之責任為基礎，審酌王男僅因細故竟任意出言侮辱吳男，使其名譽受損，所為實有不該。考量王男犯後態度，且未與告訴人達成和解或賠償其損害，兼衡其犯罪之動機、目的、手段、對告訴人名譽之損害程度，暨被告素行、智識程度及家庭生活經濟狀況等一切情狀，依法判刑。

★未經判決確定，應推定為無罪。

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