貝克對媒體談論戴倫。（美聯社）

THE F I R S T MLB pitch to Darren Baker is his F I R S T MLB hit. 🥹 !! pic.twitter.com/1V5jhZ3d4g — Washington Nationals (@Nationals) September 2, 2024

傳奇教頭貝克（Dusty Baker）的兒子終於以球員身份登上大聯盟賽場，效力國民隊的戴倫貝克（Darren Baker）敲出首支安打並有老爸貝克在觀眾席見證，成為國民慘敗之中的溫馨故事。戴倫說：「我的媽媽每場比賽都來看，但是爸爸多年來都在大聯盟，他今年來看比賽非常特別，我永遠會記得。」

今年25歲的戴倫其實在2002年世界大賽G5就上場幫忙撿球棒了，那時他只有3歲，老爸貝克擔任巨人總教練與天使隊爭冠。年幼的戴倫不小心太靠近本壘板，天使一壘手史諾（J.T. Snow）好心把他帶開。貝克說戴倫當時太小不記得了，但他常常對戴倫提起這件事。

75歲的貝克以前是大聯盟球員，退役後執教26年之久，累積2183勝1862負，3次獲選年度最佳總教練，2022年帶領太空人摘冠。為了看戴倫的首秀，他從加州搭飛機橫越美國到東部的華盛頓特區。

二壘手戴倫沒有被排入先發，但是國民被小熊打得很慘，第9局換上戴倫代打，他第1球就出棒敲成滾地安打，獲得觀眾的掌聲。緊接著伍德（James Wood）打成再見雙殺打結束比賽，小熊14比1獲勝。