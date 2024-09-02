去年下半年因新青安政策推出，推升房市熱度，甚至讓國銀不動產集中度過高，中央銀行上月與34家國銀「喝咖啡」，要求銀行提出控管措施，但近期銀行管制房貸量，導致民眾申貸卡關。據悉，央行2日上午再度找銀行開會，了解各銀行對首購族房貸，及客訴案怎麼處理。

銀行近期放款過度集中於不動產情形，引發「限貸令」風波。總統賴清德1日表示，央行主要是提醒金融行庫對房地產融資不要超過法律規定，但「金融行庫在因應這個事件的時候，過當了」，也強調已經簽約、第一次購屋的都要盡量撥款。

賴清德重申，「沒有限貸令」，主要是依法，銀行對房地產融資不能超過本身資產的30％，然而近期不少金融機構已接近這個水位，央行才會提醒。

央行總裁楊金龍2日一早也邀集八大公股行庫及10多家民營銀總經理開會。前一次央行邀集34家國銀開會，陣仗包括業務局、金檢處、經研處以及法務室都有出席，而據悉此次各單位同樣列席，並由楊金龍坐鎮主持。

據了解，央行此次再度與銀行開會，主要針對首購族方面，各銀行放貸如何處理，以及針對客訴方面的應對。大致以不影響首購族申貸，以及面對客訴柔性勸導。

央行先前表示，推出六波選擇性信用管制以來，加上各部會精進健全房市措施，至去年上半年房市逐漸降溫：但去年下半年起，房市熱度大幅提高，至今年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率（集中度）升為37.4％，接近歷史高點，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待改善。

央行上周兩度澄清，近期民眾抱怨申請房貸困難情形，歸因於央行籲請銀行自主管理不動產貸款總量之道德說服措施所致，央行嚴陣否認，「與事實不符。」

央行並強調，未來一年各銀行自主管理不動產貸款總量，不會影響五大樣態，包括無自用住宅民眾購屋、業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，以及企業購建自用廠辦等所需資金。